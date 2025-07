Record di nidi di tartaruga marina | tre in 48 ore nel Lazio due sono sul litorale pontino

Un’importante conquista per la tutela delle nostre coste: nel Lazio, tre nidi di tartaruga marina sono stati scoperti in sole 48 ore, due dei quali sul suggestivo litorale pontino. Questa straordinaria notizia, condivisa da ParchiLazio, testimonia il ritorno e la crescita delle caretta caretta nel nostro mare. Un traguardo che riempie di speranza gli amanti della natura e rafforza l’impegno per la conservazione di queste preziose specie.

Tre nidi di tartaruga marina in 48 ore nel Lazio, due dei quali sono sul litorale pontino. Questa la bella notizia resa nota dalla pagina Facebook ParchiLazio, il portale delle aree protette della regione. “Con immensa gioia vi comunichiamo che è stato trovato un nuovo nido di caretta caretta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: nidi - tartaruga - marina - lazio

In Calabria i primi due nidi di tartaruga Caretta caretta dell’Italia peninsulare: in 4000 raggiungono il mare - Siamo in Calabria, dove la magia della natura si risveglia: il 30 maggio, due nidi di tartaruga Caretta caretta sono stati scoperti, i primi in Italia peninsulare nel 2025.

Sulla spiaggia dello stabilimento Viva la tartaruga marina ha dato il via alla stagione di nidificazione 2025 nel Lazio Vai su Facebook

A San Felice Circeo il primo nido di tartaruga marina dell'anno nel Lazio; È a San Felice Circeo il primo nido di tartaruga dell’anno nel Lazio; Due nidi di tartaruga marina sul litorale pontino in poche ore.

Marina di Camerota, l'emozionante video delle tartarughe che depongono le uova in spiaggia - È successo ieri sera, verso le 21:30: due tartarughe marine sono arrivate sulle spiagge del Mingrado a Marina di Camerota (Salerno) e hanno deciso di deporci le uova. Riporta msn.com

Nido di tartaruga caretta scoperto sul litorale di Sarzana - Un nido di tartaruga marina della specie "caretta caretta" è stato scoperto questa mattina sulla spiaggia di Marinella di Sarzana. Secondo ansa.it