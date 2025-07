Cobolli-Djokovic lottano e Hugh Grant dorme a Wimbledon

A Wimbledon, tra emozioni di tennis e scenette inattese, spicca un’immagine che ha fatto il giro del mondo: Hugh Grant, nel Royal Box, sorpreso in un sonno profondo mentre Cobolli e Djokovic si sfidano sul campo. Un episodio che dimostra come anche i momenti più intensi possano essere interrotti da imprevisti divertenti. La partita prosegue, ma questa scena rimarrà impressa come simbolo di un torneo unico nel suo genere…

(Adnkronos) – Il match tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic a Wimbledon non entusiasma proprio tutti. Di sicuro, non appassiona Hugh Grant. L’attore, nel Royal Box del Campo Centrale, è probabilmente l’unico a non seguire il tie-break del primo set. Le telecamere lo pizzicano mentre dorme profondamente, con la testa lievemente inclinata. Probabilmente il risveglio . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cobolli-Djokovic lottano e Hugh Grant dorme a Wimbledon

