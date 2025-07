Max Pezzali prime prove sul palco a Imola C’è già musica in Autodromo

Max Pezzali conquista Imola con le sue prime prove sul palco, annunciando un evento imperdibile che farà vibrare l'autodromo e i cuori di migliaia di fan. L'atmosfera si scalda mentre le note di "Hanno udito l'eco" risuonano tra le curve e i box, anticipando un concerto che promette emozioni indimenticabili. La musica di Max sta per esplodere in tutta la sua energia, pronti a vivere una serata memorabile?

Imola (Bologna), 9 luglio 2025 – La musica di Max Pezzali ha già iniziato a inondare la città. Nel pomeriggio, mentre operai e tecnici continuavano a lavorare per l’allestimento del palco e di tutta l’area che sabato 12 ospiterà il mega-concerto dell’ex 883 davanti a 80mila spettatori, dall’Autodromo si è alzato il suono inconfondibile delle canzoni di Max. Prima con tracce registrate, poi attorno alle 18,30 il cantante ha preso il microfono per il soundcheck. Allerta spoiler: tra i brani che stato possibile riconoscere, e che dunque con buona probabilità saranno scelti per la scaletta del ‘Max Forever Grand Prix’, ci sono Con un deca, Rotta per casa di Dio, Sei un mito, Bella vera, Nella notte e La donna, il sogno e il grande incubo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Max Pezzali, prime prove sul palco a Imola. C’è già musica in Autodromo

In questa notizia si parla di: pezzali - palco - imola - musica

Max Pezzali suona la carica: “Canterò in un luogo leggendario”. E il maxi-palco a Imola prende forma - Immaginate un palco leggendario che prende vita nel cuore di Imola, pronto ad accogliere un pubblico di 80.

Vendo due biglietti PRATO GOLD per Max Pezzali a Imola il 12/07. Vendo al prezzo di acquisto (103.50€ l'uno) Vai su Facebook

Max Pezzali, ecco il palco del concerto a Imola. C’è già musica in Autodromo; Max Pezzali suona la carica: “Canterò in un luogo leggendario”. E il maxi-palco a Imola prende forma; Max Forever Grand Prix, l’attesa a Imola Ottantamila biglietti per il Pezzali show.

Max Pezzali, ecco il palco del concerto a Imola. C’è già musica in Autodromo - Nel pomeriggio, mentre operai e tecnici continuavano a lavorare per l’allestimento del palco e di tutta l ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Max Pezzali suona la carica: “Canterò in un luogo leggendario”. E il maxi-palco a Imola prende forma - Sui social le risposte ai fan: “All’Autodromo si respirano storia e adrenalina”. Da msn.com