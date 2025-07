Jonas Vingegaard a picco al Tour de France | distacco siderale a cronometro servirà attaccare in salita

Jonas Vingegaard affronta una giornata da dimenticare al Tour de France, con un distacco siderale nella cronometro di Caen che segna il suo fallimento nel duello con Pogacar e Evenepoel. La sua performance negativa lo relegano al tredicesimo posto, evidenziando le difficoltà di un campione. Ora, la domanda sorge spontanea: come reagirà Vingegaard alle prossime tappe e riuscirà a risollevarsi da questa battuta d’arresto?

Il principale sconfitto della cronometro di Caen è senza alcun dubbio Jonas Vingegaard. Il danese vive una giornata veramente negativa nell’attesissima quinta tappa del Tour de France e perde completamente il duello a distanza con Tadej Pogacar. Il capitano della Visma Lease a Bike termina addirittura al tredicesimo posto, pagando un ritardo di un minuto e ventuno secondi dal vincitore Remco Evenepoel. Pogacar è secondo a sedici secondi dal belga, ma soprattutto adesso ha un vantaggio di 1’13” su Vingegaard. Davvero inaspettata la debacle di Vingegaard, soprattutto dopo quello che si era visto nella cronometro del Delfinato, dove il danese era riuscito a stare davanti molto bene a Pogacar. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jonas Vingegaard a picco al Tour de France: distacco siderale a cronometro, servirà attaccare in salita

