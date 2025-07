In Afghanistan sui tetti dei taxi spuntano refrigeratori artigianali

In Afghanistan, l'estate diventa una sfida quotidiana, soprattutto nelle calde strade di Kandahar. Per affrontare il caldo insopportabile, i tassisti locali hanno trovato un modo ingegnoso e artigianale: refrigeratori fai-da-te installati sui tetti dei veicoli. Questa soluzione creativa testimonia la resilienza e l'ingegno della popolazione, pronta a reinventarsi per migliorare la propria quotidianità , dimostrando che anche nelle situazioni più difficili, la speranza e l'innovazione trovano spazio.

Kandahar (Afghanistan), 9 lug. (askanews) - Nel sud dell'Afghanistan, i tassisti si ingegnano per combattere il caldo soffocante. A Kandahar sui tetti dei loro veicoli hanno installato dei refrigeratori artigianali. "Faceva un caldo torrido, è iniziato circa tre o quattro anni fa. L'aria condizionata di queste auto non funzionava ed era troppo costoso ripararla - spiega ad Afp il tassista Gul Mohammad - Così sono andato da un tecnico, mi sono fatto fare a mano un refrigeratore su misura e l'ho installato nella mia auto". "Ora sto molto bene. Io e i miei passeggeri. Il caldo a Kandahar è estremamente intenso", aggiunge. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In Afghanistan sui tetti dei taxi spuntano refrigeratori artigianali

