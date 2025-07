Conte attacca il governo | Sono dei bugiardi Caso Almasri? Abbiamo le prove che Nordio deve dimettersi

Giuseppe Conte non risparmia critiche al governo, accusandolo di bugie e mancanze di trasparenza. Davanti ai cronisti, lancia un duro attacco sull’andamento economico e sulla gestione delle riforme, portando in primo piano il caso Almasri e chiedendo le dimissioni di Nordio. La sua voce si fa sentire forte: è ora di fare chiarezza e responsabilità per il bene del Paese.

“E’ un governo di bugiardi. Dicono che sul lavoro va tutto bene mentre invece l’OCSE ha certificato che c’è un crollo dei nostri salari reali, dicono no al salario minimo e per giunta aumentano le tasse”. Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, rilascia una dichiarazione ai cronisti fuori da Montecitorio e affronta anche la vicenda Almasri. Per l’ex presidente del Consiglio i membri del governo “sono stati bugiardi anche per quanto riguarda il caso Almasri. Abbiamo rimpatriato con un volo di Stato uno stupratore di bambini e adesso abbiamo le prove che Nordio deve dimettersi ”. L'articolo Conte attacca il governo: “Sono dei bugiardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Conte attacca il governo: “Sono dei bugiardi. Caso Almasri? Abbiamo le prove che Nordio deve dimettersi”

