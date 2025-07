Leonardo | ' Non ridurremo siti e occupazione nell' aeronautica'

Leonardo conferma il suo impegno: nessun taglio di siti o posti di lavoro nell’aeronautica. Oggi, nel primo incontro tra sindacati e la nuova divisione aeronautica, il managing director Stefano Bortoli ha ribadito la volontà di rafforzare il settore, puntando su innovazione e crescita. La nascita della divisione, annunciata due mesi fa, rappresenta un passo strategico per rendere Leonardo più competitivo a livello globale. Bortoli ha chiaramente sottolineato e ribadito...

Primo incontro tra sindacati e Leonardo sulle strategie della nuova divisione aeronautica, oggi con il managing director Stefano Bortoli. La nascita della nuova divisione, ha ricordato l'azienda, è stata annunciata circa due mesi fa, fortemente voluta dal top management di Leonardo per rafforzare il business dell'ala fissa nel medio e lungo periodo, rendendolo competitivo sui mercati internazionali: Bortoli ha chiaramente sottolineato e ribadito nel corso dell'incontro che il numero dei dipendenti non sarà ridotto e nemmeno il numero di siti produttivi. "Dal primo settembre - ha indicato - ospiteremo nel sito di Pomigliano D'Arco un sito di Mbda.

