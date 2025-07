Primo weekend al PolverigiFest | teatro danza e musica tra prime nazionali e regionali

Primo weekend al PolverigiFest, un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo di arte e creatività tra prime nazionali e regionali. La suggestiva Villa Nappi, il parco secolare e gli spazi all’aperto si trasformano in un palcoscenico vibrante, offrendo emozioni uniche e visioni sorprendenti. Un mosaico di linguaggi artistici che invita il pubblico a vivere un’esperienza indimenticabile tra teatro, danza, musica e circo. Il festival promette di sorprendere e incantare, lasciando il segno.

POLVERIGI – Primo fine settimana a PolverigiFest con la suggestiva Villa Nappi, il suo parco secolare, i tanti spazi trasformati in palcoscenici all'aperto e il Teatro della Luna per un mosaico di linguaggi, emozioni e visioni tra teatro, danza, musica, circo e performance con il nuovo.

