Calciomercato Arsenal | offerta da 50 milioni di sterline per Madueke del Chelsea

Il calciomercato dell'Arsenal si infiamma con una proposta da 50 milioni di sterline per Noni Madueke del Chelsea. L’esterno, già in trattative con i Gunners, potrebbe presto cambiare maglia, portando nuova linfa alla linea offensiva dei londinesi. La trattativa si fa sempre più concreta e il futuro di Madueke al Chelsea appare incerto: i prossimi giorni saranno decisivi per conoscere l’esito di questa interessante operazione di mercato.

L'esterno ha già un accordo con i Gunners L'Arsenal ha fatto la sua prima mossa significativa per l'esterno del Chelsea, Noni Madueke, presentando un'offerta iniziale per rinforzare le proprie opzioni offensive. I Gunners avrebbero messo sul piatto un'offerta strutturata come un pacchetto totale del valore di

Arsenal, contatti diretti anche in questo momento col Chelsea per Madueke.

