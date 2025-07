Ad Amedeo Minghi il premio Efebo | i nomi di tutti i premiati a Sutri

Ad Amedeo Minghi il Premio Efebo: un omaggio alla musica e alla cultura nella suggestiva cornice di Sutri. La settima edizione, svoltasi nell’incantevole giardino di Palazzo Doebbing l’11 luglio, ha celebrato i talenti che rendono la Tuscia un simbolo di eccellenza e creatività . Tra i premiati di quest’anno, spiccano nomi illustri come Massimo Masetti, simbolo di passione e impegno nel panorama culturale italiano. Un evento imperdibile che testimonia come l’eccellenza possa nascere dal cuore della Tuscia.

L’Efebo di Sutri fa ritorno a casa, una mostra nel Museo del Patrimonium per accoglierlo - Fanpage.it - A Sutri è stata appena inaugurata una mostra per accogliere l'Efebo nella sua città d'origine. Si legge su fanpage.it