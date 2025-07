Blue Economy in Italia vale 216,7 miliardi di euro pari a 11,3% Pil

La Blue Economy italiana si conferma un pilastro fondamentale dell’economia nazionale, rappresentando l’11,3% del Pil con un valore di oltre 2167 miliardi di euro. Con oltre 230.000 imprese e un milione di occupati, questo settore dimostra una vitalità straordinaria e un potenziale ancora tutto da esplorare. La Blue Economy non è solo un patrimonio, ma anche una grande opportunità di crescita sostenibile per il nostro Paese.

(Adnkronos) – Con 232.841 imprese e 1.089.710 di occupati, l'economia del mare in Italia genera un valore aggiunto diretto pari a 76,6 miliardi di euro, che, se consideriamo il valore attivato nel resto dell'economia, raggiunge i 216,7 miliardi di euro, pari all'11,3% del Pil nazionale. È il quadro che emerge dal XIII Rapporto Nazionale sull'Economia

