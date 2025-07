Sicurezza stradale in un mese via 51 patenti e 573 punti

Nel cuore di giugno, le forze dell’ordine italiane hanno intensificato i controlli stradali con 14 servizi straordinari, sequestrando 51 patenti e 573 punti. Un impegno deciso per garantire sicurezza e prevenire incidenti, rafforzando la protezione sulle nostre strade. Questa operazione dimostra come, un mese di sforzi coordinati, possa fare la differenza per una mobilità più sicura e responsabile.

Nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, disposti dal prefetto Paolo Ponta, le forze dell’ordine, supportate dai militari dell’operazione Strade Sicure, hanno posto in essere, nel mese di giugno, 14 servizi straordinari che hanno interessato nel capoluogo le. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

