Brutto scontro frontale a Silvaplana | cinque feriti

Un violento scontro frontale a Silvaplana ha scosso la tranquillità della località, lasciando cinque feriti e una scena di caos sulla strada principale di Pass Mels. Martedì sera, un incidente tra due veicoli coinvolgeva un giovane italiano di 28 anni e una famiglia svizzera, ricordandoci quanto la sicurezza stradale sia fondamentale per tutti noi. La vicenda mette in evidenza l'importanza di prestare massima attenzione alla guida, soprattutto in zone frequentate da turisti e residenti.

Martedì sera, intorno alle 20, a Silvaplana (Grigioni), due auto si sono scontrate frontalmente lungo la strada principale in località Pass Mels. L’incidente ha coinvolto un 28enne italiano, che viaggiava in direzione Maloja, e una famiglia svizzera composta da quattro persone, che procedeva. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

