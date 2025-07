Ledonne lascia la Juventus Next Gen | ufficiale il suo trasferimento al Novara Il comunicato del club bianconero e tutti i dettagli dell’operazione

La Juventus Next Gen annuncia con entusiasmo la cessione di Nicolò Ledonne al Novara, consolidando così il suo percorso di crescita e nuove sfide per il giovane talento. Il trasferimento, ufficializzato attraverso il comunicato del club bianconero, rappresenta un passo importante nella carriera del calciatore e nel rafforzamento del progetto sportivo delle due squadre. Scopriamo tutti i dettagli di questa operazione e le prospettive future.

Ledonne non è più un giocatore della Juventus Next Gen: ufficiale il suo passaggio al Novara. Il comunicato del club bianconero. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus Next Gen ha comunicato il trasferimento a titolo definitivo di Nicolò Ledonne al Novara. Di seguito riportata la nota del club bianconero. COMUNICATO – «Nicolò Ledonne, reduce dal prestito alla Giana Erminio dei mesi scorsi, passa a titolo definitivo al Novara: è ufficiale la cessione al club piemontese del centrocampista classe 2004. Cresciuto nel settore giovanile bianconero di cui ha vestito la maglia dell’Under 17 e della Primavera, ha giocato all’inizio della scorsa stagione le sue prime partite da professionista con la Juventus Next Gen – quattro presenze tra campionato e Coppa Italia Serie C. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ledonne lascia la Juventus Next Gen: ufficiale il suo trasferimento al Novara. Il comunicato del club bianconero e tutti i dettagli dell’operazione

In questa notizia si parla di: juventus - next - ufficiale - comunicato

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - La Juventus punta a tornare protagonista nella corsa allo Scudetto, rafforzando la rosa con acquisti strategici come Jonathan David.

Juventus Next Gen, #Nonge saluta definitivamente i bianconeri! Sarà un nuovo giocatore del #Kocaelispor, squadra turca. Visite mediche e tutti i dettagli nel comunicato ufficiale - Juventus News 24 Vai su X

U F F I C I A L E Massimo #Brambilla rinnova il suo accordo da allenatore della #JuveNextGen fino al 2027. IL COMUNICATO https://www.juventus.com/it/news/articoli/juventus-next-gen-massimo-brambilla-rinnovo-contratto-2027 Vai su Facebook

Brambilla e la Juve Next Gen ancora insieme: ufficiale il rinnovo; Serie C, Juventus Next Gen: Ufficiale l'arrivo del belga Grady Makiobo. Il comunicato della Società; Serie C | Sorrento-Juventus Next Gen, le formazioni ufficiali.

Nonge lascia la Juventus a titolo definitivo: il comunicato del club bianconero - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che Joseph Nonge lascia la Next Gen a titolo definitivo: "La carriera di Joseph Nonge proseguirà in Turchia. Secondo tuttojuve.com

Juventus, Nonge si trasferisce in Turchia - Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della cessione in Turchia di Nonge. Si legge su msn.com