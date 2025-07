Acquedotto di Fornacette investimento da 1,2 milioni di euro per una rete più moderna

Fornacette si prepara a un rivoluzionario upgrade del suo acquedotto, con un investimento di 12 milioni di euro destinato a modernizzare una rete ormai datata. Questa iniziativa, frutto di una collaborazione tra Acque e il Comune di Calcinaia, mira non solo a garantire acqua di qualità superiore e maggiore affidabilità , ma anche a sostenere lo sviluppo sostenibile del territorio. L’obiettivo è duplice: da un lato migliorare la qualità e l’affidabilità del servizio per gli utenti, dall’altro...

Fornacette, 9 luglio 2025 - Prenderà il via nei prossimi giorni a Fornacette un importante intervento di ammodernamento dell’acquedotto cittadino. Un progetto condiviso tra Acque e amministrazione comunale di Calcinaia, per risanare e potenziare la rete idrica locale, tramite un investimento complessivo da 1,2 milioni di euro. L’obiettivo è duplice: da un lato migliorare la qualità e l’affidabilità del servizio per gli utenti, dall’altro rendere la gestione del sistema più efficiente e sostenibile. Il pacchetto di interventi, progettati da Ingegnerie Toscane, interessa un totale di oltre 1700 metri di nuove condotte distribuite su sette strade della parte nord-ovest dell’abitato. 🔗 Leggi su Lanazione.it