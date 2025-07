Sarah Jane Morris con Solis String Quartet fa rivivere il Club dei 27

Un viaggio emozionante nel mondo delle icone immortali della musica e dell'arte si apre a Roma il 14 luglio, quando Sarah Jane Morris, accompagnata dal Solis String Quartet, dà vita a un concerto che rivive le storie di artisti leggendari del Club dei 27. Un tributo toccante alle stelle che ci hanno lasciato troppo presto, ma il cui spirito vive ancora nelle loro canzoni senza tempo. La serata promette emozioni indimenticabili e riflessioni profonde sul loro lascito.

Roma, 9 lug. (askanews) – Lunedì 14 luglio in prima a Roma, Sarah Jane Morris con i Solis String Quartet riscopre l'attualità di canzoni senza tempo di artisti leggendari tristemente noti come quelli del Club dei 27. Da Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Jean Michel Basquiat, Kurt Cobain, Amy Winehouse, figure mitiche e già entrate nella leggenda del pop, scomparsi tutti alla soglia dei ventisette anni, ma destinati alla fama eterna. Lo hanno chiamato il "Club dei 27", ma nessuno a quel circolo immaginario, tetro ed elitario ha mai scelto di iscriversi. Non ebbero niente o quasi in comune, i "soci" del club, tranne il fatto di essere tutti personaggi dannatamente affascinanti e di aver vissuto tutti, per scelta, decisamente sopra le righe.