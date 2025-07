Jonas Vingegaard | Non mi sentivo le gambe ma è ancora lunga

Un mercoledì da incubo per Jonas Vingegaard, che si è trovato a dover affrontare una giornata difficile al Tour de France 2025. Nonostante le difficoltà e le gambe pesanti, il corridore del Team Visma-Lease a Bike ha concluso la prova in tredicesima posizione, dimostrando ancora una volta che la resilienza è la chiave nel ciclismo di alta classe. La competizione è aperta: ogni secondo può fare la differenza tra vittoria e sconfitta.

Un mercoledì da incubo per Jonas Vingegaard. Il corridore in forza al Team Visma-Lease a Bike si è dovuto accontentare addirittura della tredicesima posizione in occasione della quinta tappa del Tour de France 2025, una prova a cronometro di 33 km con partenza ed arrivo a Caen. Prestazione deludente per il danese, il quale ha rimediato un minuto e ventuno secondi di ritardo dal solito, grande, Remco Evenepoel (Soudal Quick-step), vincitore di giornata con il tempo di 36’42”02 arginando Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG), secondo a 16’’68 davanti ad un sorprendente Edoardo Affini (Team Visma-Lease a Bike), terzo a 33”06. 🔗 Leggi su Oasport.it