Carta d' identità addio a quella cartacea | ecco quando non sarà più valida e come richiedere quella elettronica

Superata quella data, la carta d'identità cartacea sarà ufficialmente sostituita da quella elettronica, più sicura e moderna. Questo cambiamento rappresenta un passo avanti importante verso una gestione più efficiente e sicura dei documenti di identità in tutta Europa, garantendo maggiore protezione dei dati e semplificando i controlli. Scopri come richiedere la tua nuova carta elettronica e preparati al futuro digitale della tua identità.

Il regolamento europeo 11572019 segna un importante punto di svolta per quanto concerne il rinnovo e l'utilizzo della carta d'identità. Al fine di garantire i migliori standard di sicurezza, infatti, i documenti considerati validi in tutta Europa dovranno rispettare delle determinate caratteristiche. Ecco perché molto presto la versione cartacea non sarà più accettata. Il termine ultimo, per l'Italia, è il 3 agosto 2026. Superata quella data, le carte di identità cartacee non saranno più considerate un documento valido per l'espatrio perché prive della Mrz. In sostanza, non potranno più essere utilizzate per uscire dall'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Carta d'identità, addio a quella cartacea: ecco quando non sarà più valida e come richiedere quella elettronica

In questa notizia si parla di: identità - carta - cartacea - ecco

Carta d'identità a Roma: open day sabato 17 e domenica 18 maggio. Tutte le informazioni - Il weekend del 17 e 18 maggio, Roma apre le porte agli open day per la carta d'identità elettronica. Gli uffici anagrafici dei municipi II, III e XIII, insieme agli ex Punti Informativi Turistici, saranno straordinariamente accessibili per fornire informazioni e servizi sulla richiesta e il rilascio della carta.

Carta di identità cartacea: presto l'addio https://www.metropolitano.it/carta-di-identita-cartacea-ecco-quando-le-diremo-addio/ Vai su Facebook

Ecco come nasce la #Cie, la carta d'identità elettronica. Sono andato a Roma, nello stabiliremo sulla Salaria per raccontare cone vede la luce il documento più prezioso per gli italiani. Via @Corriere Vai su X

Carta d'identità, addio a quella cartacea: ecco quando non sarà più valida e come richiedere quella elettronica; Addio alla carta d'identità cartacea, da agosto 2026 non sarà più valida per l'espatrio; Carta d'identità, addio a quella cartacea (che hanno ancora in 8 milioni): ecco dove e come nasce la «Cie».