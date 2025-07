L' ellissi perfetta di Remco Evenepoel

L'ellissi perfetta di Remco Evenepoel incarna l'arte della precisione in movimento. Con i suoi 171 centimetri, il campione belga disegna una silhouette ideale sulla bicicletta da cronometro, sfidando il vento con grazia e efficienza. Scivolando nel vento del Calvados per oltre trentasette minuti, ogni suo gesto è un perfetto equilibrio tra potenza e aerodinamicità . Un esempio di come la forma si trasforma in vittoria, dimostrando che anche le piccole variazioni fanno la differenza.

I centosettantuno centimetri di Remco Evenpoel hanno la capacità di distribuirsi in modo perfetto su di una bicicletta da cronometro, disegnando un’ellissi perfetta capace di muoversi nell’aria nel modo meno invasivo possibile.  Il belga è scivolato nel vento del Calvados per trentasei minuti e quarantadue secondi, escludendo nel suo avanzare qualsiasi movimento che non fosse quello delle gambe. Busto e spalle immobili, alla maniera di pochi, dei migliori specialisti delle prove contro il tempo. Un incedere elegante e raffinato, eppur potente. Soprattutto efficacissimo. A Caen è stato il più veloce, ha festeggiato la seconda vittoria al Tour de France, ha soprattutto messo tra lui e tutti gli altri corridori che hanno idee di podio un sacco di secondi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'ellissi perfetta di Remco Evenepoel

In questa notizia si parla di: ellissi - perfetta - remco - evenepoel

La perfetta imperfezione di Remco Evenepoel - Il Foglio - La realtà, al solito, è parecchio più complessa degli scenari fantastici che crea la faciloneria nel tirar conclusioni affrettate. Scrive ilfoglio.it

Remco Evenepoel sul caso del mancato autografo al bambino: "Grazie ai media per mostrare solo le cose negative" - Dopo la tappa di Lille, il corridore belga aveva rifiutato di far l'autografo ad un bambino e la scena era stata ... Segnala eurosport.it