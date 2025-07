Geronimo La Russa eletto presidente dell' Aci

Geronimo La Russa ha conquistato un ampio consenso diventando il nuovo presidente dell'Automobile Club d’Italia per il quadriennio 2025-2028. Con oltre il 78% dei voti, la sua vittoria segna un momento di rinnovamento e stabilità per l’associazione degli automobilisti, che torna a scegliere la propria guida attraverso elezioni trasparenti e partecipate. È l’inizio di una nuova era per ACI, pronta a guidare con competenza e passione nel futuro dell’automobilismo italiano.

L'assemblea dell' Automobile Club d'Italia ha eletto Geronimo La Russa 19 esimo presidente dell' Aci per il quadriennio 2025-2028. E' quanto si legge in una nota nella quale si sottolinea che "l'associazione degli automobilisti è tornata a scegliere la sua guida attraverso le urne con una maggioranza più ampia rispetto all'ultima volta nella quale avevano concorso più candidati nel 2012: La Russa infatti ha ottenuto oltre il 78% dei 2.112 voti rappresentanti la totalità degli aventi diritto". Nato a Milano il 2 aprile 1980, Geronimo La Russa, sposato, due figlie, è avvocato, presidente dell' Automobile Club di Milano e ha già ricoperto la carica di vice presidente dell'associazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Geronimo La Russa eletto presidente dell'Aci

In questa notizia si parla di: geronimo - russa - eletto - presidente

ACI al voto il 9 luglio per nomina presidente, sfida tra Geronimo La Russa e Giuseppina Fusco - confermate anticipazioni GdI - Il 9 luglio si aprono le urne per eleggere il nuovo presidente dell'ACI, segnando un momento cruciale nel panorama automobilistico italiano.

Senza VERGOGNA . Leggo che domani verrà eletto il nuovo Presidente dell'ACI, un colosso da centinaia di milioni di euro l'anno, con partecipate, posti, stipendi d'oro. E che il figlio del Presidente del Senato, Geronimo La Russa, pare essere il candidato favo Vai su Facebook

Geronimo La Russa eletto presidente Aci; ACI: Geronimo La Russa eletto Presidente; ACI – Geronimo La Russa eletto Presidente.

Geronimo La Russa eletto presidente Aci - L'assemblea dell'Automobile Club d'Italia ha eletto Geronimo La Russa 19 esimo presidente dell' Aci per il quadriennio 2025- ansa.it scrive

Geronimo La Russa eletto presidente dell'Aci - L'assemblea dell'Automobile Club d'Italia ha eletto Geronimo La Russa 19 esimo presidente dell' Aci per il quadriennio 2025- Lo riporta ansa.it