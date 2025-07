Ricci | Mediano in un centrocampo a tre il mio ideale ma farò tutto ciò che serve!

A 'Casa Milan' è stato presentato con una conferenza stampa Samuele Ricci, nuovo centrocampista dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ricci: “Mediano in un centrocampo a tre il mio ideale, ma farò tutto ciò che serve!”

Milan, Allegri e Ricci a Milanello: che emozione per l’ex mediano del Torino - L’arrivo di Samuele Ricci a Milanello ha acceso l’entusiasmo tra i tifosi rossoneri. L’ex mediano del Torino, ora al Milan sotto la guida di Allegri, ha iniziato il suo percorso in rossonero con i test fisici, simbolo di un nuovo capitolo ricco di promesse.

Il Milan attende Samuele Ricci, primo rinforzo per il nuovo centrocampo voluto da Allegri. Visite mediche fissate giovedì. Modric arriva dopo il Mondiale per Club, Jashari resta nel mirino per completare la rivoluzione in mediana ? Vai su Facebook

?In attesa dello sbarco a Milano di Luka #Modric, Igli Tare programma altri colpi per un #Milan che inevitabilmente cambierà volto, soprattutto a centrocampo dove verranno aggiunti almeno altri due giocatori Il nome che sta guadagnando terreno in quest Vai su X

Milan, Ricci si presenta ai tifosi: “Scelta giusta, voglio ripagare la fiducia e crescere”; Samuele Ricci, derby di mercato tra Inter e Milan. La situazione; Milan non molla Samuele Ricci: l’accordo con il Torino apre spiragli di mercato.

Ricci si presenta al mondo Milan: “Che impatto con Allegri, Modric? Sarò come una spugna” - Il Milan ha presentato ufficialmente Samuele Ricci, il nuovo centrocampista prelevato dal Torino e messo a disposizione di Allegri. msn.com scrive

Marino: "Ricci maturo già a 18 anni. Ideale per il Milan, con Allegri crescerà ancora" - Samuele Ricci è il nuovo rinforzo per il centrocampo del Milan, che aggiunge un elemento di qualità e, cosa che non guasta, italiano. Come scrive milannews.it