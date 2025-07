Ps plus aggiunge un blockbuster rpg da giocare oggi

PlayStation Plus si prepara a sorprendere gli abbonati con una selezione imperdibile di titoli per luglio 2025. Tra le novità , spicca un blockbuster RPG tra i più acclamati degli ultimi anni, disponibile da subito e pronto a coinvolgere i giocatori in un’avventura epica senza costi aggiuntivi. Questa scelta strategica conferma l’impegno di Sony nel offrire contenuti di alta qualità e grande varietà per tutti gli appassionati. Non perdete l’opportunità di scoprire cosa vi riserva il nuovo catalogo!

annuncio dei nuovi titoli disponibili su playstation plus per luglio 2025. PlayStation ha recentemente comunicato i giochi che entreranno nel catalogo del servizio PlayStation Plus per il mese di luglio 2025. Tra le novitĂ di rilievo, spicca la disponibilitĂ immediata di uno dei piĂą acclamati giochi di ruolo degli ultimi anni, offrendo agli utenti un’opportunitĂ imperdibile di giocare a titolo di grande successo senza costi aggiuntivi. titoli in arrivo nel catalogo di luglio. Nel post pubblicato sul blog ufficiale PlayStation, vengono annunciati i seguenti videogiochi: Cyberpunk 2077. Abiotic Factor. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ps plus aggiunge un blockbuster rpg da giocare oggi

