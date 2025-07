Ucraina Mattarella a Zelensky | Pieno sostegno Italia a indipendenza Kiev

Italia rinnova il suo impegno a sostenere con determinazione l’Ucraina nel suo percorso di indipendenza e sovranità. Durante l’incontro al Quirinale, il presidente Mattarella ha ribadito la vicinanza del paese, sottolineando l’importanza di unendo forze e valori per costruire un futuro di pace e stabilità nella regione. La nostra solidarietà si rafforza, perché il sostegno all’Ucraina è anche un segno di impegno per un’Europa unita e forte.

(LaPresse) “Benvenuto in questo palazzo, signor Presidente, è un gran piacere incontrarla nuovamente per ribadire la grande amicizia c he lega l’Italia all’Ucraina e il pieno sostegno del nostro paese all’indipendenza, alla sovranità, alla integrità territoriale dell’Ucraina”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il leader ucraino Volodymyr Zelensky. “Con la vicinanza più intensa e concreta, la nostra posizione è e rimane assolutamente ferma e vorrei anche esprimere l’ammirazione per il comportamento del popolo ucraino, cosa che rafforza la nostra convinzione di appoggio e sostegno pieno nei confronti del suo paese” le parole del Capo dello Stato durante l’incontro al Colle. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Mattarella a Zelensky: "Pieno sostegno Italia a indipendenza Kiev"

