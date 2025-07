Torna Valdarno Jazz quattro concerti tra Firenze e Arezzo e Steve Coleman ospite speciale

Preparati a vivere emozioni uniche con Valdarno Jazz, l’evento imperdibile che anima il cuore tra Firenze e Arezzo dal 15 luglio al 12 agosto. Quattro concerti esclusivi, tra cui l’ospite speciale Steve Coleman, leggenda del jazz internazionale, pronto a incantare il pubblico con il suo stile innovativo e coinvolgente. Un’estate all’insegna della musica di livello superiore, dove talento e passione si incontrano in un’atmosfera magica. Non perdere questa straordinaria occasione di scoprire il jazz che fa la storia.

Firenze, 9 luglio 2025 - Torna Valdarno Jazz, la rassegna che porta nel territorio tra Firenze e Arezzo le star del jazz internazionale insieme ai talenti del panorama italiano. Dal 15 luglio al 12 agosto sono 4 i live in programma. Ospite speciale di questa edizione la leggenda della scena statunitense Steve Coleman, sassofonista e compositore tra i più influenti al mondo con un approccio innovativo che fonde tradizione e sperimentazione, incorporando elementi di musica africana, matematica e filosofia. In cartellone anche “Blending the Unconventional”, progetto di tre straordinari artisti, Walter Calloni, Simone Gubbiotti e Gianmarco Scaglia, per una musica senza confini; “Collective Jazz Quintet”, formazione nata per l’occasione da un idea del contrabbassista Gianmarco Scaglia e del batterista Giovanni Paolo Liguori; “Opus Magnum Jazz Group” capitanato da Ettore Fioravanti e Marco Colonna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna Valdarno Jazz, quattro concerti tra Firenze e Arezzo e Steve Coleman ospite speciale

