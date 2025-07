Mobilità annuale docenti e ATA domande per tutti dal 14 al 25 luglio Cozzetto Anief | Ecco le novità del nuovo contratto Siamo abbastanza soddisfatti del risultato ottenuto VIDEO

Il periodo di mobilità annuale per docenti e ATA si avvicina: le domande saranno aperte dal 14 al 25 luglio. Dopo l’ultimo incontro tra sindacati e Ministero, Cozzetto di Anief esprime soddisfazione per le novità introdotte nel nuovo contratto. Una svolta importante per il personale scolastico, che potrà beneficiare di miglioramenti e opportunità. Scopriamo insieme le principali novità e cosa aspettarsi in questa fase decisiva per la mobilità 2025-2028.

Si è concluso nel pomeriggio l’ultimo incontro tra sindacati e Ministero dell’Istruzione per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità annuale relativo al triennio 2025-2028. L'articolo Mobilità annuale docenti e ATA, domande per tutti dal 14 al 25 luglio. Cozzetto (Anief): “Ecco le novità del nuovo contratto. Siamo abbastanza soddisfatti del risultato ottenuto” VIDEO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Mobilità annuale docenti 2025/26: domanda possibile anche in assenza dell’anno di prova [Chiarimenti] - La mobilità annuale 2025/26 permette ai docenti immessi in ruolo di richiedere assegnazioni provvisorie anche senza aver superato l’anno di prova, purché la richiesta sia per lo stesso grado di istruzione e provincia.

Domani si chiude il contratto sulla mobilità annuale (CCNI) 2025-2028 di docenti e ATA. Definite le date per le domande di assegnazione provvisoria. Vai su Facebook

