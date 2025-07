Imbottito continua lo sciopero degli operai che rischiano il posto | mobilitazione anche davanti alla prefettura

La lotta degli operai dell’azienda Gruppo 8, in protesta contro il rischio di perdere il lavoro, si intensifica con un presidio continuo in via Gramadora e una mobilitazione anche davanti alla prefettura di piazza Ordelaffi, coinvolgendo i sindacati e l’associazione Diritti Lavoratori Cobas. Una mobilitazione che evidenzia il forte disagio e la determinazione di chi chiede risposte concrete e tutela dei propri diritti. La loro voce non può essere ignorata.

Continua il presidio organizzato dai lavoratori dell’azienda Gruppo 8, in via Gramadora. Nel frattempo mercoledì pomeriggio si è svolta una manifestazione sindacale anche davanti alla prefettura, in piazza Ordelaffi. Presente l’associazione Diritti lavoratori Cobas. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

