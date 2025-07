Visita esclusiva a palazzo Fizzarotti

Preparati a vivere un'esperienza unica tra le mura di Palazzo Fizzarotti, un gioiello di eleganza e storia nel cuore di Bari. Sabato 12 luglio alle ore 19:00, ti invitiamo a scoprire i segreti di questo affascinante monumento grazie a una visita esclusiva, tra ambienti sontuosi e dettagli preziosi che raccontano l’eclettismo di fine Ottocento. Non perdere questa opportunità di immergerti in un mondo di charme e mistero!

