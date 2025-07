kellogg alla call dei volenterosi la prima volta degli usa

Si tratta, viene confermato, di un momento storico: Kellogg, la prima volta degli Stati Uniti alla call dei volenterosi, rappresenta un segnale forte di supporto internazionale e di impegno concreto per la ricostruzione dell’Ucraina. Insieme a leader di tutto il mondo, l’inviato speciale Trump si unisce alla Coalizione dei Volenterosi, ribadendo l'importanza di una solidarietà globale e di azioni condivise per un futuro di pace e stabilità.

L'inviato speciale del presidente Trump per l' Ucraina, il generale Keith Kellogg, che guiderà la delegazione statunitense all' Ukraine Recovery Conference, secondo quanto si apprende parteciperà anche, insieme alla presidente del Consiglio Meloni, al presidente ucraino Zelensky e agli altri leader presenti a Roma, alla riunione della Coalizione dei Volenterosi che si terrà domani, 10 luglio, a margine della Conferenza. Si tratta, viene sottolineato, della prima volta che gli Stati Uniti prendono parte al formato della Coalizione dei Volenterosi, in linea con quanto sin dall'inizio della creazione del gruppo è stato fortemente auspicato dall'Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net