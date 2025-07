Salsano Tor Vergata | Facilitare accesso pmi a cloud

Nel cuore dell’innovazione digitale, facilitare l’accesso delle PMI al cloud rappresenta una svolta cruciale per la crescita e la competitività del nostro sistema Paese. Stefano Salsano, esperto di ingegneria elettronica a Tor Vergata, sottolinea come questo processo possa aprire nuove opportunità e stimolare lo sviluppo economico. È fondamentale creare un ambiente favorevole che permetta alle piccole e medie imprese di abbracciare il futuro tecnologico, garantendo un vantaggio competitivo duraturo.

(Adnkronos) – “Bisogna facilitare l’accesso delle Pmi al Cloud e accompagnare questo processo positivo per le piccole medie imprese e per tutto il sistema Paese”. Lo ha affermato Stefano Salsano, Professore Dip. Ing. Elettronica- Tor Vergata, intervenendo all’evento “Il futuro del cloud in Italia e in Europa”, organizzato da Adnkronos e Open Gate Italia a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com