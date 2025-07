Moussa Sangare a processo per maltrattamenti a madre e sorella | Capace di intendere e volere Ma la difesa contesta la perizia

In un caso che scuote la provincia di Bergamo, Moussa Sangare, 34 anni, si trova sotto i riflettori per accuse di maltrattamenti a madre e sorella, nonché per il recente tentativo di discolparsi con una contestata perizia sulla sua capacità di intendere e volere. La sua assenza in tribunale solleva ulteriori interrogativi su una vicenda complessa, che vede coinvolti aspetti di famiglia e giustizia. La vicenda si sviluppa mentre l’imputato resta in carcere in attesa di chiarimenti definitive.

Bergamo, 9 luglio 2025 – Moussa Sangare, 34 anni, accusato dell’ omicidio di Sharon Verzeni a Terno d’Isola, è rimasto in carcere, a San Vittore. Non ha voluto essere presente questa mattina in tribunale dove era in agenda l’udienza davanti al gup Parati per la questione dei maltrattamenti. Persone offese la mamma e la sorella 24enne dell’imputato. Nemmeno loro erano in aula: assistite come persone offese dall'avvocato Stefano Comi, non si sono costituite parti civili. La discussione è slittata a settimana prossima. Sergio Ruocco e lo sguardo sul killer della fidanzata Sharon Verzeni: “È dura tutti i giorni ma oggi lo è di più” "Abbiamo rilevato che questa perizia sia del tutto incompleta nella metodologia utilizzata, con un solo colloquio, non sono stati utilizzati i test. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Moussa Sangare a processo per maltrattamenti a madre e sorella: “Capace di intendere e volere”. Ma la difesa contesta la perizia

