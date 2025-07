Ancora uno sbarco di migranti a Roccella Ionica il secondo nel giro di due giorni

Ancora un arrivo di migranti a Roccella Ionica: il secondo nel giro di due giorni sulla costa reggina. Questa volta sono 86 i naufraghi soccorsi dalla Guardia Costiera, che li ha trovati a circa 50 miglia dalla costa su una barca a vela. Prevalentemente iracheni e iraniani, fanno parte di un flusso migratorio che continua a mettere alla prova le capacità di accoglienza e sicurezza della regione. La situazione si fa sempre più complessa e richiede interventi immediati.

