Caso Almasri anche la Libia lo indaga per crimini di guerra

Dopo la sua liberazione dall’Italia, Osama Najim Almasri si trova ora nel mirino della giustizia libica, che ha aperto un procedimento penale nei suoi confronti per crimini di guerra. La vicenda si infittisce: l’ex terrorista rischia di essere arrestato nel suo Paese, lasciando emergere nuove ombre sul suo passato e le sue azioni. Una sfida legale che potrebbe ridefinire il suo futuro e riaccendere il dibattito sulla giustizia internazionale e locale.

Dopo essere stato liberato dall'Italia, Osama Najim Almasri rischia ora di essere arrestato in Libia, il suo paese. La Procura generale libica ha avviato un procedimento penale nei suoi confronti, in relazione alle imputazioni del mandato di arresto della Corte penale internazionale (Cpi): le. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: almasri - libia - caso - indaga

Caso Almasri, c’è la svolta ma la Libia è nel caos dopo l’uccisione di al Kikli: “Consegnate il comandante e sciogliete la Rada” - La situazione in Libia si complica con l'uccisione del comandante al Kikli, mentre il caos regna. In un passo significativo, la Libia ha recentemente accettato la giurisdizione della Corte penale internazionale, una manovra cruciale nell'ambito del diritto internazionale, poiché è sotto indagine per presunti crimini contro l'umanità.

Caso Almasri, anche la Libia lo indaga per crimini di guerra; La Corte penale internazionale alla Libia: «Arrestate e consegnateci Almasri»; Italia: caso Almasri, CPI indaga su operato Consiglio dei ministri.

Libia, ordine di comparizione per Osama Almasri: deve rispondere delle accuse di tortura - La Procura generale della Libia ha emesso un ordine di comparizione per Osama Najim Almasri, ex alto ufficiale del sistema penitenziario libico. Segnala msn.com

Caso Almasri, spuntano nuovi documenti. Ma la posizione del ministero non cambia: ecco perché - Le indiscrezioni di stampa contro il Guardasigilli, il Pd ne chiede la testa. msn.com scrive