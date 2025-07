Scuole nei territori disagiati | il Consiglio di Stato ferma le chiusure automatiche

Il diritto all’istruzione non può essere sacrificato sull’altare della razionalizzazione. Il Consiglio di Stato si schiera a difesa delle scuole nei territori più difficili, respingendo le chiusure automatiche e tutelando il futuro delle comunità locali. Questa decisione rappresenta un passo importante per garantire equità e inclusione, aprendo la strada a nuove iniziative legali e politiche per preservare un diritto fondamentale. La battaglia per un’istruzione accessibile a tutti è appena iniziata.

Il Consiglio di Stato si schiera a tutela del diritto all’istruzione nelle aree interne, montane e periferiche, opponendosi con decisione alla progressiva chiusura delle scuole nei territori più disagiati. Una sentenza che rafforza le comunità locali e apre la strada a ricorsi e iniziative legali promosse da cittadini, sindacati e associazioni. La razionalizzazione scolastica sotto . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

