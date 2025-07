Molte pretese ma anche un racconto scorrevole salvato dalla diva francese

Preparati a scoprire Soleil Noir, la nuova miniserie crime francese su Netflix che unisce suspense, stile noir e un tocco di umorismo. Con protagonista Isabelle Adjani, questa serie in sei episodi ti trasporterà tra omicidi efferati, personaggi insospettabili e momenti da brivido. Ma cosa vedere su Netflix a luglio 2025? Ecco i 10 titoli imperdibili tra serie e film per un’estate all’insegna dell’intrattenimento di qualità.

D a oggi Netflix scommette su una nuova serie crime francese, Soleil Noir, che promette efferati omicidi, un assassino insospettabile e momenti da brivido. Una miniserie in sei episodi che mescola non sempre in modo adeguato stilemi noir, sottile umorismo e sfumature tra Beautiful e Dinasty. Protagonista assoluta è Isabelle Adjani, una delle più grandi attrici del cinema francese. Soleil Noir, serie thriller Netflix in streaming dal 9 luglio, la trama.