Lavori alla rete idrica in via Leucatia il Mpa elogia il lavoro di squadra

Lavori alla rete idrica in via Leucatia: il MPA elogia il lavoro di squadra. Il capogruppo Diego Monasteri, insieme ai consiglieri Carmelo Bottino e Rosario Privitera, esprime gratitudine al presidente del II Municipio, Claudio Carnazza, per l’impegno costante e la collaborazione proficua. Un esempio di sinergia che porta benefici concreti alla comunità, dimostrando come l’unione delle forze possa affrontare con successo le sfide quotidiane.

Il capogruppo del Movimento per l'Autonomia al 2° Municipio di Catania Diego Monasteri e i consiglieri Carmelo Bottino e Rosario Privitera componenti dello stesso gruppo, esprimono il più sincero ringraziamento al presidente del II municipio Claudio Carnazza per la costante e proficua. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - rete - idrica - leucatia

