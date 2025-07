Dal Ponte di ferro alle scalette e il parcheggio di via Orazio | nuovo sgombero della polizia locale FOTO

Dal ponte di Ferro alle scalette di via Orazio, si susseguono interventi di sgombero e operazioni di polizia locale, che coinvolgono anche i servizi 118 e ambientali. È nelle scalette che salgono verso viale d’Annunzio che molti degli ospiti allontanati dal ponte si sono rifugiati, evidenziando l’urgenza di soluzioni concrete per questa emergenza cittadina. La situazione richiede un'attenzione immediata e coordinata per garantire sicurezza e dignità a tutti.

Polizia locale, 118, Ambiente e anche volanti in via Orazio dove è stata portata a termine un'operazione di sgombero. È lì, e per la precisione nelle scalette che riportano poi su viale d'Annunzio, che molti di quelli che nei giorni scorsi erano stati allontanati dal ponte di Ferro avevano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

