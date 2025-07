Tra identità e lotta la verità di Ricky Saints | Parlavo troppo ma il problema era il colore della mia pelle

tra identità e lotta, la verità di Ricky Saints emerge con forza. Durante un'intervista intensa con Cody Rhodes nel podcast What Do You Wanna Talk About?, il giovane talento di NXT ha condiviso le sue sfide personali legate al colore della pelle e all'accettazione. La sua storia è un potente promemoria di come l'autenticità possa superare ogni ostacolo, anche nel mondo del wrestling, dove la diversità fa la differenza. Alla fine, Ricky Saints ci invita a riflettere sulla forza di essere se stessi.

Ricky Saints non si è trattenuto durante la sua intensa intervista con Cody Rhodes nel podcast What Do You Wanna Talk About?. La stella emergente di NXT si è aperta completamente, raccontando come l’identità razziale abbia influenzato la sua crescita a New Orleans e di come quel senso di essere frainteso lo segua ancora oggi nel mondo del wrestling. Saints ha spiegato che, avendo la pelle chiara in una scuola frequentata quasi esclusivamente da ragazzi neri, si sentiva come se non appartenesse a nessun luogo, pur lottando costantemente per trovare il proprio posto: “A New Orleans ci sono tante persone dalla pelle chiara come me che sono nere — è tutta una questione legata alla storia creola. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net