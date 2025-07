Stefano De Martino avvistato con Caroline Tronelli dopo la cena con Belen a Porto Cervo

Porto Cervo, con il suo mare cristallino e il lusso sfrenato, torna a essere il palcoscenico delle cronache rosa dell’estate italiana. Questa volta, gli sguardi sono catturati da Stefano De Martino avvistato con Caroline Tronelli dopo una cena con Belen Rodriguez, in un colpo solo riaccendendo i rumors di un possibile ritorno di fiamma. E le sorprese sono appena iniziate…

Mare cristallino, lusso e. gossip. Porto Cervo torna a essere il teatro privilegiato delle cronache rosa dell'estate italiana. E questa volta sotto i riflettori ci sono due protagonisti d'eccezione: Stefano De Martino e Belen Rodriguez, avvistati a cena insieme con il figlio Santiago. Uno scatto rubato in un ristorante della Costa Smeralda ha riacceso le voci su un possibile riavvicinamento della storica coppia. Vacanze incrociate e nuovi rumors. Entrambi si trovano in Sardegna, ma in circostanze differenti. Belen è in vacanza con i figli e un gruppo ristretto di amiche, mentre Stefano ufficialmente sarebbe da solo.

