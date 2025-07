Nations League volley donne 2025 Italia travolge Belgio 3-0 e conquista le Finals

Con una prestazione impeccabile, l’Italia delle donne si sbarazza del Belgio con un secco 3-0, portando a casa il biglietto per le Finals di Volleyball Nations League 2025 a Lodz. Questa vittoria segna la conclusione di un’estate da sogno, con una striscia di 23 vittorie consecutive che testimonia la forza e determinazione della nostra nazionale. La missione è compiuta: ora, l’attenzione si sposta verso le sfide più grandi.

Missione Finals compiuta. L’Italia batte il Belgio 3-0 (25-19; 25-15; 25-18) all’esordio nella Pool 7 di Apeldoorn e conquista matematicamente l’accesso alle Finals di Volleyball Nations League 2025 in programma a Lodz dal 23 al 27 luglio. Mancava l’ultimo tassello per raggiungere il primo obiettivo dell’estate azzurra e l’Italia lo ha ottenuto allungando la striscia di vittorie giunta a quota 23 considerando i match ufficiali disputati da Macao 2024 ad oggi. Come un rullo compressore le azzurre hanno regolato anche il Belgio alla Omnisport Arena di Apeldoorn grazie ad una prestazione di alto livello mostrando nuovi importanti segnali di crescita fisica e tecnica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nations League volley donne 2025, Italia travolge Belgio 3-0 e conquista le Finals

Riparte da Apeldoorn in Olanda, la marcia in Volleyball Nations League dell'Italia. Le azzurre del CT Julio Velasco alle ore 17 di oggi faranno il proprio esordio nella Pool 7 in programma all'Omnisport Arena della cittadina olandese contro il Belgio. Prima in Vai su X

VNL, LE AZZURRE SONO AD APELDOORN PER LA WEEK 3 Apeldoorn. L’Italia è sbarcata in Olanda per la Pool 7 di Volleyball Nations League. Con un volo diretto da Milano Linate ad Amsterdam e seguente spostamento in bus, le azzurre hanno raggiunto Vai su Facebook

