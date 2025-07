Paura al Quarticciolo sparano colpi in strada a Roma e poi fuggono in auto

Un’ondata di timore scuote il Quarticciolo a Roma: nuove sparatorie in strada, con due uomini che colpiscono un’altra persona prima di fuggire a bordo di un’Audi bianca. La paura si diffonde tra i residenti mentre i carabinieri della stazione Casilina indagano con urgenza. Cosa si cela dietro questa escalation di violenza? Scopriamo insieme gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Ancora spari al Quarticcolo: in due colpiscono un uomo e poi scappato a bordo di un'Audi bianca. Indagano sul caso i carabinieri della stazione Casilina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: paura - quarticciolo - sparano - colpi

Paura al Quarticciolo, sparano colpi in strada a Roma e poi fuggono in auto; Inseguimento da film sulla Togliatti. Polizia spara alla ruota per fermare auto in fuga; Rapina in zona Tomba di Nerone, guardia giurata spara e uccide un ladro, la paura dei residenti.

Spari al Quarticciolo da un’auto in corsa - Da un'auto in corsa avrebbero sparato alcuni colpi di pistola, al Quarticciolo a Roma, per poi fuggire in direzione di viale Palmiro Togliatti. Si legge su msn.com

Spari al Quarticciolo: 25enne gambizzato in strada - Nel quartiere Quarticciolo, lunedì sera 7 luglio, un giovane di 25 anni di origine tunisina è stato colpito alla gamba da alcuni colpi di pistola in via Manfredonia. lacronacadiroma.it scrive