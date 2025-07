Escort pescarese sul mondo della prostituzione | Oltre il 90% delle ragazze lo fa per scelta chi sfrutta merita l' ergastolo

In un mondo spesso frainteso e stigmatizzato, Laura, escort pescarese di 34 anni, ha scelto di vivere la sua verità con consapevolezza e determinazione. Oltre il 90% delle ragazze che operano in questo settore lo fanno per scelta, non per costrizione, un dato che spesso viene ignorato. Chi sfrutta e umilia queste donne merita l’ergastolo, perché ogni storia di libertà e rispetto merita di essere ascoltata e tutelata. A...

Si chiama Laura (nome di fantasia), ha 34 anni ed è della provincia di Pescara. E dopo aver completato gli studi universitari ha deciso, nel 2015, di percorrere una strada e di fare una scelta di vita importante, molto discussa soprattutto dai familiari e dalle persone che le stavano intorno. A. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

