Wimbledon Jannik Sinner in semifinale

Wimbledon 2023 regala un emozionante traguardo a Jannik Sinner, che vola in semifinale dopo aver sconfitto il 22enne americano Ben Shelton in tre set. Nonostante il dolore al gomito, il talento italiano ha dimostrato tutta la sua determinazione e classe. Ora, in attesa dell’avversario tra Cobolli e Djokovic, Sinner si prepara a scrivere una nuova pagina di storia: la sfida è appena cominciata.

19.00 Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon. Il n.1 del mondo batte in tre set il 22enne americano Ben Shelton,testa di serie n.10.Punteggio:7-6 (2) 6-4 6-4 in 2h21'. Il gomito infortunato nel quarto di finale contro Dimitrov non ha dato problemi. In semifinale affronterà il vincente di Cobolli-Djokovic. Nel primo set l'equilibrio non si spezza e si va al tiebreak, dove Sinner si conferma uno specialista: 7-2. Nel secondo, Jannik strappa il servizio a Shelton proprio sul 5-4. Stesso epilogo nella terza partita. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: sinner - jannik - semifinale - wimbledon

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Due italiani si giocano l'accesso alla semifinale nel tabellone singolare maschile di Wimbledon 2025: Jannik Sinner e Flavio Cobolli. Scopri quando giocano e dove seguire le partite. #tennis #Wimbledon2025 #Sinner #Cobolli Vai su X

Chiamata per le semifinali a Wimbledon Jannik Sinner Ben Shelton Flavio Cobolli Novak Djokovic Vai su Facebook

Wimbledon. Sinner in semifinale: Shelton battuto 7-6, 6-4, 6-4. Cobolli-Djokovic: 7-6 - Wimbledon, singolare maschile: tutti i risultati in tempo reale; LIVE Wimbledon: Sinner-Shelton 7-6 6-4 6-4, Jannik vince al 3° match point e vola in semifinale; Sinner torna in semifinale: Shelton ko in 3 set.

Jannik Sinner è in semifinale a Wimbledon - Ha battuto Ben Shelton in tre set e venerdì affronterà uno tra Novak Djokovic e Flavio Cobolli, che stanno ancora giocando ... Come scrive ilpost.it

Wimbledon: in campo Sinner-Shelton 3-0 (7/6 -6/4 - 6/4). Cobolli-Djokovic 1-0, si gioca il secondo: 2-5 LIVE - 1 al momdo ha battuto in tre set lo statunitense Ben Shelton con il punteggio di 7- Si legge su ansa.it