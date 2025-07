Trovato un ordigno bellico a Canepina chiusa località Selva Luce

Trovato un ordigno bellico a Canepina, in località Selva Luce, nel pomeriggio del 9 luglio. L’amministrazione comunale ha prontamente informato i cittadini, adottando misure di sicurezza come l’interruzione del traffico e del transito pedonale nella zona interessata. Rimane fondamentale mantenere alta l’attenzione e seguire le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza di tutti. La situazione è sotto controllo e si sta procedendo con le operazioni di bonifica.

