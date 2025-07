Pensioni 2026 sarà l’IA a pagarci le pensioni? Parla Vittimberga INPS

Nel dibattito sulle pensioni del 2026, l'intervista al Direttore Generale INPS Valeria Vittimberga trasmette un messaggio di chiarezza e determinazione. La sua voce, ascoltata in una puntata di Codice del 4 luglio 2025, conferma le strategie per garantire future pensioni sostenibili, rispondendo alle preoccupazioni di cittadini e esperti. Ricordiamo inoltre che la proposta di...

Interessante l’intervista andata in onda in seconda serata a Codice in data 4 luglio 2025 dove la giornalista Barbara Carfagna intervista il Direttore Generale INPS Valeria Vittimberga. La trasmissione che ho seguito seppur mandata in onda in tarda serata mi ha lasciato piacevolmente colpita in quanto la Direttrice INPS pare affermare esattamente quanto il Dott.Claudio Maria Perfetto va dicendo da ann i. Ricordiamo inoltre che la proposta di riforma pensioni Perfetto-Armiliato-Gibbin é stata già inviata alle istituzioni, per questo abbiamo deciso di intervistare il Dott. Perfetto per comprendere quale é stata la sua percezione dopo aver visionato la trasmissione ed aver udito le dichiarazioni della Vittimberga: Pensioni 2026, l’IA ci pagherà le pensioni? Ne parliamo con il Dott. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it