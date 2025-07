LIVE Cobolli-Djokovic 6-66-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | un’ora di 1° set chi lo vincerà? Il romano l’aveva praticamente perso

Segui in tempo reale le emozioni di questa finale mozzafiato tra Cobolli e Djokovic a Wimbledon 2025. Con ogni punto, si scrive un nuovo capitolo di storia tennistica, tra colpi spettacolari e tensione alle stelle. Chi avrà la meglio in questa sfida epica? Restate con noi e scopritelo passo dopo passo, perché ogni istante può cambiare le sorti del torneo.

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON 7-6 PASSA CON IL DRITTO STRETTO COBOLLI! 6-6 Prima e rovescio vincente lungoriga. Altra versione di Djokovic rispetto a quella contro De Minaur. 6-5 Servizio e dritto in contropiede senza rischiare nulla! Serve Nole, set point Cobolli! 5-5 Che punto Djokovic! Riga con il rovescio lungoriga, l'attacco di dritto e la stop volley vincente. Seconda, ace sfiorato. Ora il kick. 5-4 Esce di poco la risposta di dritto in cross, sarebbe probabilmente stata l'abbrivio per il primo set. Adesso servono due prime! 5-3 Servizio e dritto Djokovic.

