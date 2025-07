Mattarella riceve Zelensky | pieno sostegno dell’Italia

Nel cuore di Roma, il presidente Sergio Mattarella ha accolto con calore Zelensky, riaffermando l’incondizionata solidarietà dell’Italia all’Ucraina. Un gesto che sottolinea l’impegno italiano nel sostenere l’indipendenza e la sovranità di Kiev, in un momento cruciale per il futuro della regione. La visita simboleggia l’importanza di alleanze forti e di un impegno condiviso per la pace. La vicinanza più...

ROMA, 09 LUG – "Benvenuto in questo palazzo: è un gran piacere incontrarla nuovamente per ribadire la grande amicizia e il pieno sostegno dell'Italia all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina" Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il capo dello Stato ha espresso "la vicinanza più.

