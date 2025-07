Viva Palermo l' album che fa da colonna sonora all' opera dedicata a Rosalia al Nautoscopio

Il prossimo 10 luglio, il Nautoscopio si trasformerà nel palcoscenico di un evento imperdibile: la presentazione ufficiale di “Viva Palermo”, l’album che incarna l’essenza vibrante della città e fa da colonna sonora all’opera dedicata a Rosalia. Composto da Alberto Santamaria e ideato da Domenico Pellegrino, questo progetto musicale promette di immergere il pubblico in un viaggio emozionante tra tradizione e innovazione, celebrando la storia e la vitalità di Palermo in un’atmosfera unica. Un appuntamento da non perdere!

Giovedì 10 luglio alle ore 21, il Nautoscopio ospiterà la presentazione ufficiale dell'album “Viva Palermo”, la colonna sonora composta da Alberto Santamaria per l’opera “Luce Rosalia Viva Palermo”, ideata dall’artista Domenico Pellegrino e presentata per la prima volta nel 2024 in occasione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

