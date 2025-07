Mattarella si aprano negoziati per ingresso Kiev nella Ue

Il presidente Sergio Mattarella, durante un incontro al Quirinale, ha ribadito il forte sostegno dell’Italia all’Ucraina, condannando i crudeli bombardamenti russi e sottolineando l’importanza di avviare negoziati per l’ingresso di Kiev nell’Unione Europea. Con una posizione ferma e solidale, l’Italia rimane al fianco del popolo ucraino, sperando in un possibile spiraglio di pace per concludere questa drammatica vicenda. La nostra determinazione non vacilla: la pace è un obiettivo prioritario.

Nei confronti dell'Ucraina nutriamo amicizia sincera e convinta. L'Italia è ferma nel sostegno al popolo ucraino. E l'intensificarsi dei crudeli bombardamenti russi contro la popolazione e le infrastrutture civili rafforzano la nostra determinazione di stare a fianco dell'Ucraina. Al contempo, cerchiamo ogni possibile spiraglio per concludere questa drammatica vicenda". Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il capo dello Stato ha anche ribadito il sostegno all'ingresso dell'Ucraina nell' Unione Europea: "Auspico che si aprano presto i negoziati".

