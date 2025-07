Giovanni Zippo operato dopo l' esplosione in via Nizza a Torino | ecco perché non è ancora in carcere

Gli ultimi aggiornamenti sul caso di Giovanni Zippo, la guardia giurata coinvolta nell’esplosione di via Nizza a Torino, rivelano uno sviluppo importante: l’uomo è stato operato in anestesia totale presso l’ospedale CTO. La sua condizione attuale e le ragioni per cui non è ancora in carcere aprono nuovi capitoli sulla gestione della vicenda giudiziaria e sulle sue condizioni di salute. Scopriamo insieme cosa c’è dietro questa intricata situazione.

Operato in anestesia totale. Sono questi gli ultimi aggiornamenti dall’ospedale Cto di Torino su Giovanni Zippo, la guardia giurata di 40 anni in arresto per aver provocato l’esplosione del palazzo di via Nizza 389, lo scorso 30 giugno. La decisione del giudice Il giudice aveva fissato per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Giovanni Zippo, chi è l'uomo che ha provocato l'esplosione di Torino per vendicarsi dell'ex Madalina Ionela Hagiu. Ora è ricoverato per ustioni - Un volto noto nel centro di Torino, Giovanni Zippo, 40 anni, ha scatenato una terribile esplosione in via Nizza, lasciando dietro di sé distruzione e feriti.

Giovanni Zippo operato dopo l'esplosione in via Nizza a Torino: ecco perché non è ancora in carcere - L’esplosione che ha provocato, infatti, ha causato la morte di Jacopo Peretti, 33 anni, travolto dalle macerie del palazzo mentre dormiva. Da torinotoday.it

