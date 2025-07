Spari in pieno giorno al Quarticciolo ferito un 19enne

Una sparatoria in pieno giorno al Quarticciolo scuote la città: un 19enne egiziano è rimasto ferito da colpi di fucile esplosi da due uomini a bordo di un'Audi. L’episodio, avvenuto oggi prima delle 14 in via Ostuni, solleva ancora di più il velo sul fenomeno della violenza urbana, lasciando la comunità sotto shock e chiedendo risposte immediatamente.

Colpi di fucile in pieno giorno al Quarticciolo. Un 19enne egiziano è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta oggi - 9 luglio - poco prima delle 14, in via Ostuni, non lontano da via Palmiro Togliatti. Secondo quanto ricostruito, i colpi sarebbero stati esplosi da due uomini, scesi da un'Audi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

